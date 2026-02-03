Женщинам рассказали о правильной интимной гигиене после секса

Гинеколог Элис Ногейра заявила, что женщинам сразу же после секса необходимо выделить время на интимную гигиену. Об этом она рассказала в разговоре с изданием Metropoles.

«Мыть интимную зону после секса следует с осторожностью. Во-первых, не следует использовать спринцевание (…), так как это может привести к попаданию бактерий и следов смазки в шейку матки, вызвав тем самым серьезные инфекции, такие как воспалительные заболевания органов таза», — предупредила специалистка.

Она добавила, что не стоит использовать для интимной гигиены и обычное мыло, так как оно может раздражать эту зону из-за высокого pH. Ногейра порекомендовала отдавать предпочтения нейтральным средствам, не вызывающим изменений pH в этой области.

Врач также подчеркнула, что хотя интимная гигиена после секса и важна, но она не предотвращает возникновение инфекций, передающихся половым путем. В связи с этим доктор порекомендовала во время полового акта использовать презервативы.

