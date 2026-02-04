«Айсберг» заметили в Черном море

В Черном море обнаружили похожее на айсберг скопление льда

В Черном море заметили «айсберг». Дрейфующее скопление льда обнаружили возле Бакальской косы на северо-западе Крымского полуострова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым».

На спутниковых снимках видно ледяное поле протяженностью более семи километров, которое прижато к Бакальской косе. Замдиректора по науке ФГБУ «Заповедный Крым» Сергей Крюков назвал это редким явлением.

При этом ученый подчеркнул, что такое скопление льда нельзя считать классическим айсбергом — оно не откололось от ледника, а образовалось прямо в море.

В организации пояснили, что Каркинитский залив является мелководным и глубоко вдается в сушу. По сути он выступает своеобразным природным холодильником. Во время продолжительных морозов температура воды на мелководье может достигать отрицательных значений, поэтому образуется лед. Затем ветры северных румбов «сгребают» льдины и шугу в крупные массивы, прижимают их к побережью, формируя ледяные поля, уточнили специалисты.

