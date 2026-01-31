В Петербурге нашли 300-метровую «сосульку»

В Петербурге сковало льдом 326-метровую телебашню

В Санкт-Петербурге нашли 300-метровую «сосульку», сообщает «Фонтанка» в Telegram-канале.

Телебашню высотой в 326 метров полностью сковало льдом.

Ранее в Санкт-Петербурге глыба льда рухнула 24-летней горожанке на голову. Случай произошел возле дома на улице Правды в центре города. Петербурженку госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и ссадинами на голове. Аналогичное происшествие случилось на улице Заусадебной в Приморском районе: сосулька упала на голову местному жителю, в результате чего у него травмирован нос.

Кроме того, в Санкт-Петербурге заметили ледяное «привидение». Необычная скульптура образовалась вокруг водосточной трубы у одного из жилых комплексов на Заречной улице в районе Парнас. Сходство с привидением ей придавало то, что лед замерз в форме капюшона и плаща.