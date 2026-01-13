Реклама

Экономика
14:59, 13 января 2026Экономика

В Петербурге появилось «привидение»

В Санкт-Петербурге заметили «привидение» изо льда
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ja Crispy / Shutterstock / Fotodom  

В Санкт-Петербурге заметили ледяное «привидение», сообщает «Фонтанка» в Telegram-канале.

Необычная скульптура образовалась вокруг водосточной трубы у одного из жилых комплексов на Заречной улице в Парнасе. Сходство с привидением ей придает то, что лед замерз в форме капюшона и плаща.

Ранее жильцы одного из самых больших многоквартирных домов Петербурга пожаловались на фекальный потоп и отключение воды.

По итогам 2025 года Санкт-Петербург оказался российским городом с самым высоким уровнем тревожности среди жителей. Индекс увеличился почти втрое и достиг рекордного показателя. Петербург впервые за шесть лет обошел по этому показателю Москву.

