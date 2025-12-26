Реклама

Экономика
20:56, 26 декабря 2025Экономика

Назван самый тревожный российский город

Санкт-Петербург стал самым тревожным российским городом
Александра Качан (Редактор)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

По итогам 2025 года Санкт-Петербург оказался российским городом с самым высоким уровнем тревожности среди жителей. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на исследование КРОС «Национальный индекс тревожности россиян».

Согласно оценке экспертов, в текущем году индекс тревожности в Северной столице увеличился почти втрое и достиг рекордного показателя. Петербург впервые за шесть лет обошел по этому показателю Москву. Специалисты связывают такую динамику с ухудшением экономической ситуации, ускорением инфляции, подорожанием топлива и такси, а также снижением доступности ипотеки. Кроме того, на рост повлияли перебои с мобильным интернетом, замедление некоторых мессенджеров и учащение случаев мошенничества на вторичном рынке жилья.

Второй в рейтинге самых тревожных городов оказалась Москва, где уровень тревожности за год упал на 20 процентов. Тройку лидеров замкнул Краснодарский край с увеличением показателя вдвое, а четвертое и пятое места заняли Ростовская и Курская области соответственно.

Ранее стало известно, что лидером среди городов мира по худшим пробкам оказался Стамбул.

