Экономика
21:08, 9 декабря 2025Экономика

Назван город с худшими пробками

Inrix: Стамбул оказался городом с худшими в мире пробками
Александра Качан (Редактор)

Фото: RendErtan / Shutterstock / Fotodom

Лидером среди городов мира по худшим пробкам оказался Стамбул. Об этом говорится в исследовании аналитиков компании Inrix.

По данным компании, в среднем один житель Стамбула теряет в пробках 105 часов ежегодно. Крупнейший город Турции с населением свыше 20 миллионов человек победил по уровню пробок Нью-Йорк, Чикаго, Мехико, Лондон и другие мегаполисы. Всего в исследовании учли 900 городов в 37 странах.

Эксперты отметили, что за год пробки в Стамбуле ухудшились на 15 процентов. В 2024 году первую строчку топа занимал Чикаго.

Ранее россияне назвали лучшие города для шопинга. В первой тройке рейтинга оказались Москва, Санкт-Петербург и Казань.

