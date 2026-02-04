Реклама

Силовые структуры
11:33, 4 февраля 2026Силовые структуры

Бандитов с Рублевки заподозрили в двух расправах за неделю

Бандиты, устроившие перестрелку с силовиками на Рублевке, могли убить двоих
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Бандиты, которые устроили перестрелку с полицейскими на Рублевке в Москве, могут быть причастны к двум расправам. Об этом в среду, 4 февраля, сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, злоумышленников подозревают в расправе над таксистом, который вез их к месту, где они скрывались. Его тело сейчас ищут.

Кроме того, 41-летний Михаил Леонтьев и 38-летний Алексей Ланчиков подозреваются в похищении и расправе над человеком в Пензе. Таким образом, на их счету может быть две жертвы за последнюю неделю.

О перестрелке мужчин с силовиками в подъезде жилого дома на Рублевском шоссе стало известно 3 февраля. Один из них был ликвидирован, когда пытался оказать вооруженное сопротивление. Второго удалось задержать. На видео с места происшествия видны лужи крови на лестнице и пулевые отверстия в стенах.

