Раскрыта личность остановленных на Рублевке подозреваемых в похищении человека

Раскрыта личность подозреваемых в похищении человека, которых полиция остановила на Рублевском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
До этого сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов открыли огонь при задержании мужчин, которые подозреваются в похищении и убийстве человека в Пензе, один из фигурантов был ликвидирован при попытке вооруженного сопротивления, второго удалось схватить.
Ликвидированным во время перестрелки оказался 41-летний Михаил Леонтьев, у него есть судимость за двойное убийство. Его сообщник — 38-летний житель Пензы Алексей Ланчиков.
Уточняется, что никто из полицейских не пострадал.
