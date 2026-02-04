Раскрыта личность остановленных на Рублевке подозреваемых в похищении человека

Ликвидированный в перестрелке на Рублевском шоссе был судим за двойное убийство

Раскрыта личность подозреваемых в похищении человека, которых полиция остановила на Рублевском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

До этого сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов открыли огонь при задержании мужчин, которые подозреваются в похищении и убийстве человека в Пензе, один из фигурантов был ликвидирован при попытке вооруженного сопротивления, второго удалось схватить.

Ликвидированным во время перестрелки оказался 41-летний Михаил Леонтьев, у него есть судимость за двойное убийство. Его сообщник — 38-летний житель Пензы Алексей Ланчиков.

Уточняется, что никто из полицейских не пострадал.

