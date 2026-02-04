Место перестрелки с полицейскими на Рублевке попало на видео

Shot показал кадры из подъезда на Рублевке, где была перестрелка с полицейскими

Подъезд жилого дома на Рублевском шоссе в Москве, где произошла перестрелка двух мужчин с полицейскими, попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видна лестница в подъезде со следами и лужами крови. На стенах обведены пулевые отверстия. Следователи и криминалисты уже покинули место происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов открыли огонь при задержании двух мужчин, которые подозреваются в похищении и расправе над человеком в Пензе. Один из них был ликвидирован, когда пытался оказать вооруженное сопротивление. Второго удалось задержать. Среди силовиков никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стали известны и личности злоумышленников. Ими оказались 41-летний Михаил Леонтьев и 38-летний Алексей Ланчиков.