После задержания со стрельбой на Рублевке возбудили уголовное дело

СК возбудил дело о посягательстве на жизнь полицейского после перестрелки

После перестрелки при задержании подозреваемых на Рублевке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил канал «Следком» в мессенджере Max.

«Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что перестрелка произошла в подъезде одного из жилых домов на Рублевском шоссе. Один из подозреваемых открыл огонь по сотрудникам полиции и был ликвидирован. Второго фигуранта задержали.

Решается вопрос о передаче подозреваемого следственным органам Пензенской области.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов открыли огонь при задержании мужчин, которые подозреваются в похищении и убийстве человека в Пензе,

Позднее выяснилось, что ликвидированным во время перестрелки оказался 41-летний Михаил Леонтьев, у него есть судимость за двойное убийство. Его сообщник — 38-летний житель Пензы Алексей Ланчиков.