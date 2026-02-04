Бразильский футболист ЦСКА рассказал о заставивших его выучить мат россиянах

Матеус Алвес из ЦСКА рассказал, что россияне заставили его выучить мат

Бразильский футболист московского ЦСКА Матеус Алвес высказался об изучении русского языка. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок отметил, что каждый день старается запоминать по новому слову. «Но почему-то так получается, что большинство из них — ненормативная лексика, которую заставили меня выучить россияне», — заявил футболист.

Алвес добавил, что мог бы поделиться выученными матерными словами. «Но сейчас не совсем подходящий момент, чтобы их произносить», — отметил бразилец.

Полузащитник перешел в ЦСКА в июле прошлого года из бразильского «Сан-Паулу». В нынешнем сезоне бразилец провел 13 матчей в чемпионате России в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.