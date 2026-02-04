Бывший возлюбленный Кайли Дженнер съязвил на тему ее груди в новой песне

Трэвис Скотт съязвил о пластике груди бывшей возлюбленной Дженнер в новой песне

Американский рэпер Трэвис Скотт в новом альбоме съязвил на тему внешности бывшей возлюбленной, телезвезды Кайли Дженнер. На это обратили внимание в People.

В песне Rosary музыканта есть строчка «Буква S у меня на груди. 445С — то, как они сидят, мне нужно проверить». Журналисты увидели в треке отсылку к признанию Дженнер в пережитой пластике груди. «445С, умеренный профиль, половина под мышцей! Силикон!» — заявила ранее знаменитость в ответ на комментарий одного из фанатов в TikTok.

Тогда же бизнесвумен уточнила, что ее пластическим хирургом был Гарт Фишер из Беверли-Хиллз.

Кайли Дженнер и Тэрис Скотт начали встречаться в 2017 году после того, как они познакомились на фестивале Coachella, где выступал рэпер. Год спустя у них родилась дочь Сторми. В 2019 году они завершили свой роман, но в мае 2021 года вновь его возобновили. В 2022 году у них родился сын, которого пара назвала Эйром.