Посол Барбин: Дания хочет разместить на своей территории военные заводы Украины

Дания хочет разместить на своей территории несколько военных заводов Украины. Об этом заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин, его цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, Копенгаген может разместить на датской территории четыре-пять высокотехнологичных предприятий военно-промышленного комплекса Украины. На эти цели выделяется около 70 миллионов евро.

Ранее Дания уже предоставила возможность украинской Fire Points разместить производство твердого топлива для крылатых ракет. Работы начались с декабря 2025-го.

«С датской стороны также проявляется значительный интерес к взаимодействию по беспилотным системам различных видов. Обсуждаются проекты совместных с Украиной производств в этой сфере с целью, в том числе, организации поставок на европейский рынок вооружений», — объяснил Бабин.

Ранее стало известно, что в обмен на военную помощь Киев перенесет часть мощностей по выпуску беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет на территорию Польши. Как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, Варшава активно участвует в поддержке соседнего государства и уже внесла вклад в закупку американского вооружения.