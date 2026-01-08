Реклама

Экономика
17:41, 8 января 2026Экономика

Украина решила перенести производство беспилотников в соседнюю страну

Сикорский: Киев перенесет мощности по выпуску БПЛА и ракет на территорию Польши
Вячеслав Агапов

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Киев перенесет часть мощностей по выпуску беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет на территорию Польши. Такое решение приняли в обмен на военную помощь, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его слова приводит Telegram-канал Clash Report.

По словам представителя ведомства, Варшава активно участвует в поддержке соседнего государства и уже внесла вклад в закупку американского вооружения. Сейчас Польша направит украинской стороне уже 48-ю партию техники.

Ранее пророссийские хакеры из группировки KillNet создали интерактивную карту заводов по производству беспилотников на Украине. На карте, обновляемой в реальном времени, размещен 2131 объект. Это 850 мест производства FPV-дронов, 720 заводов больших беспилотников, 45 предприятий по сборке морских БПЛА, 380 точек создания дронов-камикадзе и 136 пунктов, где изготавливают разведывательные аппараты.

В середине декабря в ходе заседания контактной группы в формате «Рамштайн» 15 государств взяли новые обязательства в отношении Киева в 2026 году. Нидерланды, в частности, потратят 700 миллионов евро на БПЛА, в том числе 400 миллионов — на изделия украинского производства.

