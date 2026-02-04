Два аэропорта России ввели ограничения на полеты

Росавиация: Аэропорты Волгограда и Саратова ввели ограничения на полеты

Аэропорты Волгограда и Саратова ввели ограничений на полеты утром 4 февраля. Об этом сказано в Telegram-канале «Говорит Росавиация».

Уточняется, что запрет на вылеты и прилеты в двух российских авиагаванях действует для обеспечения безопасности самолетов. Соответствующие сообщения появились в канале в 7:05 и в 8:18 по мск.

