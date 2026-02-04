Еще одна страна захотела арестовать Мадуро

Infobae: Аргентинский судья направил запрос в США об экстрадиции Мадуро

Аргентинский судья официально направил запрос в США об экстрадиции президента Венесуэлы Николаса Мадуро для дачи показаний по делу о нарушениях прав человека. Об этом сообщает портал Infobae со ссылкой на судебные источники.

«Федеральный судья Себастьян Рамос подписал официальный запрос об экстрадиции диктатора Николаса Мадуро из США с целью его доставки в Аргентину для допроса», — сказано в сообщении.

Отмечается, что судебный запрос был оформлен в соответствии с действующим Договором об экстрадиции между Аргентиной и США от 10 июня 1997 года.

3 января президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был задержан сотрудниками американских спецслужб в ходе операции на территории южноамериканской страны. В результате обоих вывезли для суда в США.