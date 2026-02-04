Euroclear недосчитался обещанных Украине миллионов евро

Депозитарий Euroclear не указал в отчете 300 млн евро доходов от активов России

В отчете по итогам 2025 года бельгийский депозитарий Euroclear недосчитался 300 миллионов евро, обещанных Украине. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.

По итогам 2025 года Еврокомиссии будет передано 3,3 миллиарда евро из 5 миллиардов, что были получены в виде доходов от реинвестирования блокированных суверенных активов России. Разницу в 1,7 миллиарда объясняют взимаемым Бельгией налогом в 30 процентов на «непредвиденные доходы корпораций».

«В соответствии с требованиями механизма ЕС по доходам от реинвестирования замороженных активов, Euroclear передаст Еврокомиссии 3,3 миллиарда евро по итогам 2025 года, из которых 1,6 миллиарда евро были переданы в июле 2025 года, а примерно 1,4 миллиарда евро будут переданы в начале 2026 года. Эти доходы используются Евросоюзом для финансирования Украины», — отмечают в тексте.

Таким образом, Euroclear расписывает финансовую поддержку Киева на 3 миллиарда евро. Куда в отчете потерялись еще 300 миллионов — отправятся ли они также на нужды Украины или израсходуются на иные цели, не указывается.

В конце 2025 года Euroclear положительно оценил отказ Евросоюза (ЕС) от предоставления Украине «репарационного кредита» из замороженных российских активов. На повестке стояла речь об использовании из общей суммы около 185-210 миллиардов евро.