Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:40, 4 февраля 2026Экономика

Euroclear недосчитался обещанных Украине миллионов евро

Депозитарий Euroclear не указал в отчете 300 млн евро доходов от активов России
Вячеслав Агапов

Фото: Yves Herman / Reuters

В отчете по итогам 2025 года бельгийский депозитарий Euroclear недосчитался 300 миллионов евро, обещанных Украине. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.

По итогам 2025 года Еврокомиссии будет передано 3,3 миллиарда евро из 5 миллиардов, что были получены в виде доходов от реинвестирования блокированных суверенных активов России. Разницу в 1,7 миллиарда объясняют взимаемым Бельгией налогом в 30 процентов на «непредвиденные доходы корпораций».

«В соответствии с требованиями механизма ЕС по доходам от реинвестирования замороженных активов, Euroclear передаст Еврокомиссии 3,3 миллиарда евро по итогам 2025 года, из которых 1,6 миллиарда евро были переданы в июле 2025 года, а примерно 1,4 миллиарда евро будут переданы в начале 2026 года. Эти доходы используются Евросоюзом для финансирования Украины», — отмечают в тексте.

Таким образом, Euroclear расписывает финансовую поддержку Киева на 3 миллиарда евро. Куда в отчете потерялись еще 300 миллионов — отправятся ли они также на нужды Украины или израсходуются на иные цели, не указывается.

В конце 2025 года Euroclear положительно оценил отказ Евросоюза (ЕС) от предоставления Украине «репарационного кредита» из замороженных российских активов. На повестке стояла речь об использовании из общей суммы около 185-210 миллиардов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России признал тревожной ситуацию с ценами из-за НДС. Путин сделал заявление

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    Российские войска взяли под контроль Староукраинку

    В Кремле прояснили ситуацию с закупками российской нефти Индией

    В России назвали сроки производства SJ-100 в Индии

    Импорт новых автомобилей в Россию резко упал

    Российские бойцы вывели из города в зоне СВО месяцами прятавшихся в подвале мирных жителей

    Известный российский юморист ответил на сравнение с Ургантом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok