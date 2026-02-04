Реклама

03:26, 4 февраля 2026Мир

Европейскую страну заподозрили в подготовке к войне с Россией

Посол Барбин: Дания закупает вооружения и готовится к войне с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Барбин

Владимир Барбин. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания «в бешеном темпе» закупает вооружения и наращивает численность вооруженных сил, обосновывая это подготовкой к якобы войне с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Осуществляется долгосрочная программа по ускоренной милитаризации Дании. (...) Идеологическое обоснование этих военных приготовлений - подготовка к войне», — отметил он.

По словам посла, Дания исходит из того, что после завершения конфликта на Украине Россия якобы может напасть на европейские страны.

Ранее Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Он заявлял, что западные страны — специалисты не по сказкам, а по фильмам ужасов, поскольку постоянно нагнетают какую-то истерию по поводу того, что Москва якобы задумала нападать на Европу.

