Гоблин открыл россиянам глаза на мат

Блогер Пучков заявил, что употребление матерных слов зависит от воспитания

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков заявил, что употребление человеком матерных слов зависит от его воспитания. Таким мнением о нецензурной лексике он поделился в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Пучков отметил, что провел детство в военном городке, где его окружали офицеры и их семьи, но он все равно еще в дошкольном возрасте познакомился с матом. «Открою всем глаза (...) Там не было никаких американцев, никаких американских фильмов, никакого разлагающего западного безобразия. Обратите внимание: примерно к четырем годам (к пяти уже точно) я знал абсолютно все матерные слова», — рассказал он.

Блогер подчеркнул, что, несмотря на это, он не использовал нецензурные слова в общественных местах или при членах семьи. «Как вы думаете, почему? Наверно, потому, что меня коммунистический папа нормально воспитывал», — добавил Гоблин. По словам переводчика, отец объяснил ему, что матом можно ругаться только в кругу друзей-мужчин.

Ранее Пучков назвал мат тайным языком. Он заявил, что обсценную лексику нельзя употреблять при женщинах и детях.