Группа «Кипелов» высказалась о концерте без света в атакованном ВСУ Белгороде

Участники рок-группы «Кипелов» высказались о концерте без света в атакованном Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгороде. Их слова передает Пятый канал.

По словам артистов, они не растерялись и решили спеть несколько хитов под акустические инструменты. Участники группы признались, что «сыграли как могли», а зал им подпевал.

«Все бывает в этой жизни. Отключили свет — и что? Ничего особенного в этом нет», — сказали музыканты.

3 февраля Валерий Кипелов не стал прерывать рок-концерт в атакованном ВСУ Белгороде. Он спел в зале «Энергомаш», несмотря на блэкаут. Рокер выступил со своей группой под акустику, а зрители включили фонарики и хором подпевали исполнителю.

ВСУ ударили ракетами по энергетической инфраструктуре Белгородской области 3 февраля около 20:40. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, серьезные повреждения получил инфраструктурный объект, в Белгороде есть повреждения энергосистемы.