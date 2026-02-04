Реклама

23:32, 4 февраля 2026

Гвардиола захотел уйти из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может покинуть команду летом
Владислав Уткин

Фото: Ian Hodgson / AP

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола захотел уйти из клуба. Об этом сообщает BBC Sport.

По информации источника, в клубе возникла ощутимая неопределенность в отношении будущего главного тренера. Гвардиола может покинуть команду предстоящим летом. Скорее всего, он примет окончательное решение ближе к концу сезона. Отмечается, что если Гвардиола продолжит работать в «Сити», то он вряд ли продлит контракт, истекающий в 2027 году.

В данный момент «Манчестер Сити» идет на втором месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Команда набрала 47 очков в 24 матчах. Кроме того, «горожане» прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

55-летний Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время «горожане» под его руководством шесть раз выиграли чемпионат Англии, дважды становились обладателями Кубка страны, четырежды завоевывали Кубок Английской лиги, а также еще три раза брали Суперкубок Англии. Кроме того, в 2023 году клуб выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

