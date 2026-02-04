Гвардиола захотел уйти из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может покинуть команду летом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола захотел уйти из клуба. Об этом сообщает BBC Sport.

По информации источника, в клубе возникла ощутимая неопределенность в отношении будущего главного тренера. Гвардиола может покинуть команду предстоящим летом. Скорее всего, он примет окончательное решение ближе к концу сезона. Отмечается, что если Гвардиола продолжит работать в «Сити», то он вряд ли продлит контракт, истекающий в 2027 году.

В данный момент «Манчестер Сити» идет на втором месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Команда набрала 47 очков в 24 матчах. Кроме того, «горожане» прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

55-летний Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время «горожане» под его руководством шесть раз выиграли чемпионат Англии, дважды становились обладателями Кубка страны, четырежды завоевывали Кубок Английской лиги, а также еще три раза брали Суперкубок Англии. Кроме того, в 2023 году клуб выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

