20:22, 4 февраля 2026Из жизни

Илон Маск попытался оправдаться после публикации его писем финансисту-педофилу

Переписка Илона Маска доказала его связи с Джеффри Эпштейном
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Миллиардер Илон Маск попытался оправдаться после обнародования документов, доказывающих его связи с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает издание Futurism.

После публикации Маск написал в соцсети X, что сам добивался обнародования документов. «Я отклонял неоднократные приглашения на его остров», — добавил он. Самый богатый человек в мире также написал, что ему не нужна помощь «жуткого неудачника вроде Эпштейна» для знакомства с молодыми женщинами.

«Эпштейн так часто пытался меня уговорить поехать на его остров, что в конце концов я просто его заблокировал», — утверждает Маск. В 2019 году миллиардер заявил журналистам, что Эпштейн неоднократно звал его на свой остров. Маск уверяет, что он всегда отказывался.

Обнародованные документы противоречат словам Маска. В феврале 2013 года ассистентка Эпштейна отправила помощнице Маска письмо: «Высылаю копии паспортов всех трех девушек». В декабре 2014 года в ее календаре появилась запись «Илон Маск на остров 6 декабря». Состоялись ли эти визиты, из документов неясно.

В декабре 2012 года миллиардер спрашивал у Эпштейна о самых безумных вечеринках на его острове. В другом письме он писал, что хотел бы оторваться после работы, и «спокойный отдых на острове — это вовсе не то, к чему я стремлюсь».

Эпштейн создал криминальную сеть, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. Среди прочих он поддерживал тесные связи с президентами США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, кинопродюсером Харви Вайнштейном, актером Кевином Спейси и миллиардером Биллом Гейтсом. Некоторые девушки, ставшие жертвами Эпштейна, позднее признавались, что их заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю.

Ранее сообщалось о переписке Эпштейна и бывшей жены Эндрю. Она хвалила его, выпрашивала у него деньги и рассказывала о «секс-уик-энде» одной из дочерей.

