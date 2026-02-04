Реклама

14:50, 4 февраля 2026Авто

Импорт новых автомобилей в Россию резко упал

«Автостат»: Ввоз новых легковых машин в Россию сократился на 25 процентов
Марина Аверкина

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В январе 2026 года объем импорта новых легковых автомобилей в Россию сократился на 25 процентов по сравнению с показателем годичной давности. При этом ввоз машин с пробегом за тот же период увеличился на 23 процента. Такие данные публикует ТАСС, ссылаясь на материалы агентства «Автостат».

Всего за первый месяц 2026 года на российский рынок было ввезено 23,9 тысячи новых транспортных средств. Наибольшей популярностью среди импортируемых моделей и марок в этом сегменте пользовались автомобили Geely и кроссовер Mazda CX-5. Параллельно было импортировано 23,86 тысячи подержанных автомобилей. Среди машин с пробегом самой востребованной маркой оказалась Toyota.

По словам исполнительного директора агентства Сергея Удалова, доля новых машин, импортированных из Китая, сократилась до 78 процентов против почти 90 годом ранее. На автомобили, ввезенные из Киргизии, пришлось 13,1 процента от общего объема, а из Белоруссии — 2,5 процента.

Среди подержанных автомобилей основным поставщиком по-прежнему остается Япония с долей в 52,5 процента. За ней следуют Китай, обеспечивший 31,6 процента ввоза, и Южная Корея с результатом в 7,4 процента.

Ранее эксперты Страхового дома ВСК сообщили об изменениях в предпочтениях угонщиков и назвали самый угоняемый автомобиль в России.

