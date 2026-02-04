Реклама

15:42, 4 февраля 2026Забота о себе

Из-за нелепой ошибки медсестра ослепла на один глаз

Mirror: Британка неправильно использовала линзы и едва не лишилась зрения
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

В Великобритании 36-летняя медсестра Кэти Кэррингтон едва не лишилась зрения после того, как две недели не снимала контактные линзы. Ее историю опубликовало издание Mirror.

Кэррингтон рассказала, что с 17 лет носила одноразовые линзы каждый день и приобрела вредную привычку не снимать их после вечеринок и ночных смен в больнице, пока из-за этой нелепой ошибки не ослепла на один глаз. В августе 2025 года женщина проснулась с невыносимой болью в глазах и была госпитализирована. «Я поступила ужасно: носила одни и те же линзы неделю или две подряд, ждала, пока мои глаза по-настоящему высохнут, и только после этого их меняла. Я делала это из соображений удобства. У меня довольно плохое зрение, поэтому я не хотела просыпаться и ничего не видеть», — объяснила она.

Боль, испытанную тогда, британка назвала невыносимой. Она ничего не видела правым глазом, и врачи не были уверены, вернется ли к ней зрение. Выяснилось, что слепота была вызвана бактериями, попавшими в глаз вместе с контактными линзами, что привело к инфекции. Плохие прогнозы не подтвердились, и через пять недель зрение женщины вернулось к норме. «Слава богу, я снова могу видеть, но я никогда больше не буду носить контактные линзы. Это была моя вина, и я несу за нее полную ответственность, но я не знала о рисках, связанных с ношением линз», — сокрушается медсестра.

Ранее врач-офтальмолог Сино Гозиев рассказал, что появление белого кольца вокруг роговицы может указывать на высокий уровень холестерина. Также, по его словам, при осмотре глаз можно увидеть ранние признаки диабета и высокого артериального давления.

