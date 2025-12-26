Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:30, 26 декабря 2025Забота о себе

Названы внешние признаки высокого уровня холестерина

Офтальмолог Гозиев: Белое кольцо на роговице указывает на высокий холестерин
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

При осмотре глаз можно выявить признаки серьезных проблем со здоровьем, таких как повышенный уровень сахара и холестерина. Об этом рассказал врач-офтальмолог Сино Гозиев в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Гозиева, диабет можно выявить еще до того, как появятся первые симптомы и изменения в анализах крови. Он пояснил, что на это заболевание указывают изменения в сосудах сетчатки глаза. Состояние называется диабетическая ретинопатия. Его можно заметить при осмотре у офтальмолога.

Врач добавил, что иногда по глазам можно определить высокий уровень холестерина. Таким внешним признаком он назвал белое кольцо на краю роговицы или жировые отложения в сосудах. «Воспаление глаз может стать первым признаком ревматоидного артрита, волчанки, синдрома Шегрена и других нарушений иммунной системы», — предупредил Гозиев.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Также сосуды глаз могут изменяться под воздействием высокого артериального давления и некоторых эндокринных заболеваний, добавил врач.

Ранее врач-офтальмолог Антон Казанцев предупредил, что гирлянды негативно влияют на зрение. По словам врача, интенсивное мерцание светодиодов может усугубить существующие глазные заболевания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник МИД России продал США государственные тайны и оказался в минивэне ФСБ. Его реакция попала на видео

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Крым

    Стало известно об ужасе испанского тренера-чемпиона от работы в «Спартаке»

    В России посчитали все оставшиеся советские машины

    Москвичам пообещали 33-сантиметровые сугробы

    Российские туристы стали главными мишенями хакеров в Новый год

    Долина начала вывозить вещи из квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok