Израиль выдвинул США свои требования по Ирану

Израиль выдвинул США несколько требований в отношении переговоров с Ираном
Марина Совина
Фото: David Trinks / Unsplash

Израиль выдвинул США несколько требований в отношении переговоров Вашингтона с Тегераном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой 12-й телеканал израильского телевидения.

Высокопоставленный источник телеканала, знакомый с содержанием состоявшейся ранее в Иерусалиме встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, заявил, что израильская сторона выдвинула четыре требования.

Речь шла о передаче Ираном имеющихся у него запасов высокообогащенного урана другой стране, а также об отказе Тегерана от дальнейшего ядерного обогащения. Кроме того, Израил настаивает на том, чтобы Иран свернул производство баллистических ракет, а также прекратил финансирования и снабжения союзных республике сил на Ближнем Востоке.

Ранее советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Израиль станет законной целью, если США пойдут на агрессию против Тегерана. Советник Али Хаменеи подчеркнул, что масштаб ударов будет зависеть от действий и шагов США, однако ответ «должен быть соразмерным».

