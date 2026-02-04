Колумбия расширила обмен разведданными с одной страной

Петро: Колумбия расширила сотрудничество с органами разведки США

Президент Колумбии Густаво Петро на пресс-конференции по итогам встречи с главой Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом заявил о том, что он так и не отдал обещанный приказ о приостановке обмена разведданными с Америкой, а даже наоборот — расширил сотрудничество. Трансляция конференции опубликована на странице колумбийского правительства в соцсети Х.

«Я его не отменял. Я объявил, но так и не отменил сотрудничество между органами разведки, я его расширил», — высказался Петро.

Колумбийский лидер пояснил, что он поменял свое решение из-за того, что наркоторговля и связанные с ней денежные потоки выходят за границы одной страны.

До этого же, еще в ноябре 2025 года, Густаво Петро приказал силам безопасности страны прекратить любое сотрудничество с США, включая обмен разведданными из-за ударов США по лодкам, которые якобы перевозили наркотики в Карибском море.

Но по итогам встречи в Белом доме 3 февраля текущего года лидеры двух стра заявили, что они достигли договоренности о сотрудничестве в борьбе с наркотрафиком.