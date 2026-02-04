Реклама

Россия
16:19, 4 февраля 2026Россия

Командир эвакуационной группы рассказал о хитрости ВСУ при атаках на бойцов СВО

RT: ВСУ не добивают раненых российских бойцов с целью атак по группам эвакуации
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно не добивают раненых российских бойцов с одной целью — чтобы атаковать группы эвакуации, которые приедут за ними. Об этой хитрости в беседе с RT рассказал командир эвакуационной группы из отряда «БАРС-16» с позывным Адресат.

«ВСУ выжидают, когда сделали свое грязное дело — затрехсотили бойца, не добивают, а ждут, когда приедет эвакуационная группа, чтобы производить работы, и начинают работать по нам непосредственно», — пояснил Адресат.

Один из таких случаев произошел летом 2025 года. Во время эвакуации начался налет дронов ВСУ. Группа Адресата была второй, которая направилась к месту нахождения раненых российских бойцов. Со слов командира, в тот день было много пострадавших, в том числе серьезные травмы получил водитель эвакуационной группы.

Затем к месту происшествия направили третью группу эвакуации. Всех раненых удалось вывезти с поля боя.

«Главное — не дрейфить, понимать задачу, которую тебе поставили. Мы не должны оставить никого на поле боя. Все осознают риск. Поэтому мы ежедневно проводим занятия по тактической медицине», — заключил Адресат.

Ранее российская медсестра с позывным Вата нашла живого среди «двухсотых» в большегрузном автомобиле в зоне проведения СВО и спасла его.

