Российская медсестра нашла живого среди «двухсотых» на СВО и спасла его

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская медсестра с позывным Вата нашла живого среди «двухсотых» в большегрузном автомобиле в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и спасла его. Ее историю публикует RT.

Когда привозили машину с «двухсотыми», медсестра залезла туда, чтобы проверить, не подает ли кто-то из них признаков жизни. С ее слов, один такой человек нашелся — им оказался мирный житель. Его эвакуировали для последующей госпитализации.

«Не знаю, чем судьба этого человека закончилась — надеюсь, что он жив-здоров», — отметила Вата.

Ранее сообщалось, что российская медсестра дважды попала под удары HIMARS и выжила. Один из таких случаев произошел во время оказания первой помощи раненым российским бойцам.

