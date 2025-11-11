Россия
12:26, 11 ноября 2025Россия

Российская медсестра дважды попала под удары HIMARS и выжила

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Российская медсестра с позывным Вата дважды попала под удары ракет HIMARS в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и выжила. Ее историю публикует RT.

Вата работала на первой линии эвакуации, куда подвозили раненых бойцов с поля боя: с ее слов, привозили людей даже на танках и бронированных машинах пехоты. Задачей эвакуационной группы было оказать первую медицинскую помощь и стабилизировать состояние бойцов для дальнейшей эвакуации.

Как рассказала Вата, в декабре 2022 года три бронетранспортера привезли раненых. Их разместили в здании госпиталя в Кременной. Но как только медики начали оказывать помощь бойцам, по зданию ударила ракета HIMARS. «Здание госпиталя не подлежит восстановлению, а мы все живы. Спасло то, что находились в подвале», — вспомнила собеседница канала.

Еще один похожий случай произошел во время ротации российских войск в районе Кременной — ВСУ также ударили по населенному пункту ракетами HIMARS. «Удар был по ротации, но зацепило всех», — заявила россиянка, уточнив, что среди не выживших были 11 солдат и 15 мирных жителей.

«Потом по рации услышала вызов бойца с позывным Фортовый: "Я "триста", Юлия". Он прям меня звал. Мне сослуживец говорит — надо выждать 10-15 минут, потому что ВСУ после удара всегда выжидают, когда вновь соберется эвакуационная группа, чтобы еще раз ударить. Но я морально не была готова ждать, когда кто-то зовет на помощь», — рассказала Вата, добавив, что операцию раненому пришлось проводить на ходу.

Ранее сообщалось, что в феврале 2022 года, с началом спецоперации, Вата решила отправиться на фронт. Перед этим она написала завещание. Однако на СВО влюбилась и вышла замуж.

Свежая Россия
    Все новости