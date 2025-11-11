Россиянка оставила завещание, подписала контракт с Минобороны и вышла замуж на СВО

Россиянка оставила завещание, подписала контракт с Минобороны и ушла в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Подробности истории медсестры с позывным Вата публикует RT.

До СВО россиянка работала в реанимации, затем в оперблоке и «красной зоне» ряда российских больниц во время пандемии коронавируса. В феврале 2022 года, с началом спецоперации, решила отправиться на фронт. На передовой она работала, в том числе на первой линии эвакуации.

«Я уже шла будто в один конец», — объяснила Вата, для чего составила завещание перед отправкой на СВО.

Во время работы на фронте медсестра влюбилась в раненного на СВО бойца и перешла за ним в «Ахмат». Она также вышла за него замуж.

Ранее были раскрыты подробности знакомства бойца спецназа «Ахмат» и медсестры с позывным Вата. Сообщалось, что раненый военнослужащий отказался от госпитализации и вернулся в зону боевых действий после оказания первой помощи.