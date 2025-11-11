Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:07, 11 ноября 2025Россия

Россиянка оставила завещание, подписала контракт с Минобороны и вышла замуж на СВО

RT: Россиянка оставила завещание и ушла на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Россиянка оставила завещание, подписала контракт с Минобороны и ушла в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Подробности истории медсестры с позывным Вата публикует RT.

До СВО россиянка работала в реанимации, затем в оперблоке и «красной зоне» ряда российских больниц во время пандемии коронавируса. В феврале 2022 года, с началом спецоперации, решила отправиться на фронт. На передовой она работала, в том числе на первой линии эвакуации.

«Я уже шла будто в один конец», — объяснила Вата, для чего составила завещание перед отправкой на СВО.

Во время работы на фронте медсестра влюбилась в раненного на СВО бойца и перешла за ним в «Ахмат». Она также вышла за него замуж.

Ранее были раскрыты подробности знакомства бойца спецназа «Ахмат» и медсестры с позывным Вата. Сообщалось, что раненый военнослужащий отказался от госпитализации и вернулся в зону боевых действий после оказания первой помощи.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено об ударе возмездия за попытку ГУР угнать российский МиГ-31 с «Кинжалом»

    P. Diddy стал помощником тюремного священника

    В зоне СВО заметили «седовласый» танк

    Двое россиян доверились камерунцу в проведении секретного ритуала

    ЦСКА расторг контракт с канадским хоккеистом

    В Кремле рассказали об интересе в подробностях переговоров Трампа и Токаева

    В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

    В России раскрыли место запуска украинских БЭК по Туапсе

    Появились подробности о ходе взятия под контроль Купянска

    Армия России заняла населенный пункт в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости