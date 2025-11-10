Российская медсестра влюбилась в раненного на СВО бойца и перешла за ним в «Ахмат»

Медсестра с позывным Вата в военном госпитале Минобороны, который находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО), влюбилась в раненого бойца спецназа «Ахмат», после чего перешла в это подразделение. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Я служила в госпитале, это была 1-я эвакуационная линия. Вот там я познакомилась со своим будущим мужем. Он к нам поступил с ранением, отказался от госпитализации. Он приезжал [в госпиталь], я его перевязывала, ухаживала за ним, ставила обезболивающие», — рассказала медсестра.

Она добавила, что не думала, что встретит свою любовь в зоне СВО. Командиры спецназа «Ахмат» после того, как пара приняла решение быть вместе, помогли им вместе оказаться в подразделении на одной линии фронта. Как отметила Вата, ее переход в спецназ завершился в марте 2023 года.

Ранее сообщалось, что россиянка Наталья Ходарева подписала контракт с Минобороны и ушла на СВО на Украине вслед за мобилизованным мужем. Женщина отправилась на передовую в качестве медицинского работника.