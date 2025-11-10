Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:59, 10 ноября 2025Россия

Российская медсестра влюбилась в раненного на СВО бойца и перешла за ним в «Ахмат»

Медсестра влюбилась в раненного на СВО бойца и перешла за ним в «Ахмат»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Медсестра с позывным Вата в военном госпитале Минобороны, который находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО), влюбилась в раненого бойца спецназа «Ахмат», после чего перешла в это подразделение. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Я служила в госпитале, это была 1-я эвакуационная линия. Вот там я познакомилась со своим будущим мужем. Он к нам поступил с ранением, отказался от госпитализации. Он приезжал [в госпиталь], я его перевязывала, ухаживала за ним, ставила обезболивающие», — рассказала медсестра.

Она добавила, что не думала, что встретит свою любовь в зоне СВО. Командиры спецназа «Ахмат» после того, как пара приняла решение быть вместе, помогли им вместе оказаться в подразделении на одной линии фронта. Как отметила Вата, ее переход в спецназ завершился в марте 2023 года.

Ранее сообщалось, что россиянка Наталья Ходарева подписала контракт с Минобороны и ушла на СВО на Украине вслед за мобилизованным мужем. Женщина отправилась на передовую в качестве медицинского работника.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Самое близкое место к иностранному государству». В Японии разгорелся скандал из-за слов министра о Курилах

    Названа дата наступления метеорологической зимы в Москве

    Раскрыта цена самой маленькой комнаты в России

    Китай запустил 13-ю группу низкоорбитальных спутников

    ВСУ стали нести потери из-за попыток ротации в Красноармейске

    Известная певица увидела ад после остановки сердца

    Учительницу прозвали в сети танцовщицей на пилоне из-за наряда на уроке

    В России сократили выпуск водки

    Тревел-блогер перечислил достоинства тайских женщин

    Залужный высказался о капитуляции Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости