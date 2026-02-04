Реклама

Из жизни
03:03, 4 февраля 2026Из жизни

Маньяк-душитель впервые сознался в преступлении

Серийный убийца Стив Райт, задушивший пять девушек, рассказал о шестой жертве
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Suffolk Police / Handout / Reuters

Британский преступник Стив Райт по прозвищу «Саффолкский душитель», осужденный за расправу над пятью девушками, рассказал о шестой жертве — 17-летней Виктории Холл. Об этом сообщает издание The Guardian.

18 сентября 1999 года Холл отправилась в ночной клуб и исчезла. Спустя пять дней ее останки обнаружили в канаве примерно в 40 километрах от места исчезновения. На суде Райт сообщил, что похитил и задушил Холл, а за день до того пытался похитить 22-летнюю Эмили Догерти. До сих пор он отрицал вину и впервые сознался в преступлении.

В 2006 году Райт совершил серию нападений в городе Ипсвич. За шесть недель он лишил жизни пятерых женщин в возрасте от 19 до 29 лет. В 2008 году суд приговорил маньяка к пожизненному заключению без права на освобождение. Ожидается, что приговор по делу Холл огласят в пятницу, 6 февраля.

Ранее сообщалось, что в США мужчина похитил королеву красоты и расправился с ней. После ареста выяснилось, что ранее ему уже предъявляли обвинения в похищении и удушении, однако затем отпустили на свободу.

