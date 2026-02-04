Реклама

Экономика
14:43, 4 февраля 2026Экономика

Мировые цены на золото подскочили после резкого падения

Стоимость золота вернулась выше $5000 за унцию
Дмитрий Воронин

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Цены на золото после резкого падения, которое аналитики связывали с реакцией рынков на представленного президентом США Дональдом Трампом кандидата на пост главы ФРС и желанием инвесторов зафиксировать прибыль, вернулись к уровням выше пяти тысяч долларов за тройскую унцию. Накануне, 3 февраля, показатель продемонстрировал рекордный с 2008 года дневной рост, составивший около 8 процентов, а к моменту написания материала подскочил еще на 2,75 процента, достигая 5070,94 доллара за унцию, свидетельствуют данные Investing.

После распродажи акций компаний, чувствительных к изменениям, вызванным искусственным интеллектом, усилился переток капитала в экономически чувствительные сектора, говорится в материале Bloomberg, посвященном волатильности на мировых рынках. «Мы наблюдаем своего рода беспорядочную распродажу», — цитирует агентство Стефани Нивен, портфельного менеджера Ninety One.

«Как резкая распродажа, так и столь же резкое восстановление подчеркивают, что рынок сверхчувствителен и руководствуется внезапными эмоциями, вызванными заголовками новостей», — прокомментировал Reuters ситуацию с ценами на драгоценные металлы аналитик Vantage Markets Хеби Чен. По его словам, такая тенденция делает их резкие колебания «нормой в краткосрочной перспективе».

В конце прошлой и начале текущей недели цены на золото упали в район 4400 долларов за унцию, хотя еще 29 января достигали 5600. Серебро, поднимавшееся выше 120 долларов за унцию, и вовсе подешевело ко 2 февраля почти вдвое.

