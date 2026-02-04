Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:04, 4 февраля 2026Экономика

Аномальные морозы в Москве объяснили

Климатолог Локошенко: Аномальные морозы в Москву принес сибирский максимум
Виктория Клабукова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Нетипичные для февральской Москвы морозы принес сибирский антициклон. Такую причину в беседе с агентством РИА Новости назвал ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

Текущая погодная обстановка в Москве обусловлена влиянием сибирского максимума — области высокого давления, которая сопровождается континентальным холодным воздухом. Холодные воздушные массы, как пояснил климатолог, пришли в столичный регион из Сибири и Казахстана.

В понедельник, 2 февраля, Москва еще находилась в тылу циклона, который начал смещаться на север. Но во вторник мегаполис уже оказался в зоне слабовыраженного барического поля. Под его действием погода становится ясной и тихой, поэтому снегопадов в ближайшие дни эксперт не прогнозирует.

Однако к концу недели погода в столице может резко измениться. С потеплением, которое должно наступить в пятницу, возобновятся и снегопады. В субботу, 7 февраля, снег в мегаполисе будет идти почти целый день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль раскрыл реакцию США на предложение Путина

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Командир группы эвакуации рассказал о трудностях вывоза раненных с поля боя зимой

    В МИД России ответили на слова президента Польши о вине СССР в Холокосте

    Российский регион предупредил о кризисе без доступа к газу

    В США из-за ИИ вырос спрос на авторов

    Гостья шоу начала получать странные посылки и удивилась причине

    Умер заслуженный тренер России по теннису Камельзон

    Раскрыто главное преимущество нового российского ЗРК «Гермес»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok