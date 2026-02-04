Москвичей предупредили о круглосуточном снегопаде

Синоптик Позднякова: 7 февраля снег в Москве будет идти целые сутки

В выходные на Москву обрушится серьезный снегопад. Как долго он будет длиться, изданию RT рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В конце недели, по прогнозам синоптика, на смену антициклону в столичный регион придет южный циклон. В ночь на четверг, 5 февраля, столбики термометров еще могут опуститься до минус 23 градусов в городе и минус 29 градусов по области. Днем ожидается около минус 13-15 градусов.

Теплеть в Москве начнет в ночь на пятницу, 6 февраля — тогда температура уже поднимется до минус 15-20 градусов, а в Подмосковье показатель не упадет ниже минус 25 градусов. К вечеру последнего рабочего дня в столице пойдет небольшой снег. В субботу снег будет идти большую часть суток. Воздух на выходных прогреется до минус 10-15 градусов днем, а ночью температура в Москве не опустится ниже минус 17 градусов.

Пик холодов, согласно расчетам метеорологов, выпадет на четверг, 5-е число. Надвигающийся снегопад за выходные принесет в Москву до пяти сантиметров осадков.