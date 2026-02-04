Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:39, 4 февраля 2026Экономика

Москвичей предупредили о круглосуточном снегопаде

Синоптик Позднякова: 7 февраля снег в Москве будет идти целые сутки
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В выходные на Москву обрушится серьезный снегопад. Как долго он будет длиться, изданию RT рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В конце недели, по прогнозам синоптика, на смену антициклону в столичный регион придет южный циклон. В ночь на четверг, 5 февраля, столбики термометров еще могут опуститься до минус 23 градусов в городе и минус 29 градусов по области. Днем ожидается около минус 13-15 градусов.

Теплеть в Москве начнет в ночь на пятницу, 6 февраля — тогда температура уже поднимется до минус 15-20 градусов, а в Подмосковье показатель не упадет ниже минус 25 градусов. К вечеру последнего рабочего дня в столице пойдет небольшой снег. В субботу снег будет идти большую часть суток. Воздух на выходных прогреется до минус 10-15 градусов днем, а ночью температура в Москве не опустится ниже минус 17 градусов.

Пик холодов, согласно расчетам метеорологов, выпадет на четверг, 5-е число. Надвигающийся снегопад за выходные принесет в Москву до пяти сантиметров осадков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия пойдет на Днепропетровск». Военблогер назвал самые перспективные направления для наступления Российской армии

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Европейские военные испугались уязвимости на своих спутниках

    Поджог ученицей одноклассников выявил в школе Красноярска нарушения безопасности

    Пугачеву заподозрили в сотрудничестве с Эпштейном

    Си Цзиньпин захотел разработать грандиозный план сотрудничества с Москвой

    Раскрыты подробности удара американского F-35C по иранскому Shahed-139

    Военблогер раскрыл положение боев в Купянске

    Стали известны новые детали трехсторонних переговоров в ОАЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok