Экономика
19:28, 3 февраля 2026Экономика

Москвичам спрогнозировали самую холодную ночь на неделе

Синоптик Ильин: Пик холодов в Москве придется на 5 февраля
Виктория Клабукова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Самая морозная ночь в эту волну похолодания в Москве придется на четверг, 5 февраля. Об этом в беседе с изданием RT предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В четверг, по прогнозам метеоролога, столбики термометров в Подмосковье могут опуститься до отметки минус 27 градусов. До этого времени дневная температура будет держаться в пределах минус 14-17 градусов в Москве и минус 14-18 градусов по области.

Однако уже в пятницу, 6-го числа, в столице начнет теплеть — в последний рабочий день воздух прогреется до 8 градусов ниже нуля. В ночь на субботу показатель составит около минус 10-15 градусов, а в дневные часы — от минус 6 до минус 11 градусов. При этом, как подчеркнул Ильин, вместе с потеплением в столичный регион вернется и снег. Осадки выпадут в пятницу и субботу. В отдельных районах, по словам специалиста, сугробы могут вырасти на пять сантиметров.

Ранее синоптики допустили, что в течение февраля в Москве не наступит оттепель.

