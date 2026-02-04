Мулла из российского региона убил вторую жену

В Дагестане мулла задушил вторую жену на почве ревности и закопал тело на свалке

В дагестанском селе Тарумовка мулла расправился со второй женой на почве ревности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Священнослужитель во время ссоры удушил женщину, после чего закопал тело на свалке. Знакомые говорят, что в семье были частые конфликты из-за беспочвенных подозрений мужа. Ревнивец постоянно избивал супругу, обвиняя ее в изменах.

У женщины остались пятеро детей, самый младший — младенец, родившийся от муллы.

Кизлярский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело, сообщили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета России по Республике Дагестан. Подозреваемый задержан, на допросе он полностью признал свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах и мотивах преступления.

По версии следствия, семейная ссора произошла еще 13 декабря 2025 года. Мужчина умышленно сдавил жене шею локтем, отчего она перестала дышать. После чего подозреваемый принял меры по сокрытию преступления.

