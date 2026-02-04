Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:03, 4 февраля 2026Силовые структуры

Мулла из российского региона убил вторую жену

В Дагестане мулла задушил вторую жену на почве ревности и закопал тело на свалке
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В дагестанском селе Тарумовка мулла расправился со второй женой на почве ревности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Священнослужитель во время ссоры удушил женщину, после чего закопал тело на свалке. Знакомые говорят, что в семье были частые конфликты из-за беспочвенных подозрений мужа. Ревнивец постоянно избивал супругу, обвиняя ее в изменах.

У женщины остались пятеро детей, самый младший — младенец, родившийся от муллы.

Кизлярский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело, сообщили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета России по Республике Дагестан. Подозреваемый задержан, на допросе он полностью признал свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах и мотивах преступления.

По версии следствия, семейная ссора произошла еще 13 декабря 2025 года. Мужчина умышленно сдавил жене шею локтем, отчего она перестала дышать. После чего подозреваемый принял меры по сокрытию преступления.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде местный житель расправился с женой, ранил еще одну женщину, а потом выпал из окна 17-го этажа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили смену тона российской делегации на переговорах

    Зеленский засветился в файлах Эпштейна в контексте торговли людьми

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Раскрыт продававший персональные данные россиян канал в мессенджере

    В России участнику СВО отказали в выплате за ранение

    Лось дождался автобуса в Москву

    Матвиенко встревожили действия российских подростков

    На пляже нашли потерпевший крушение 136 лет назад корабль

    Оценены шансы Серхио Рамоса выиграть дебютный бой в боксе

    Отдыхавшая в Африке российская юмористка не закрыла дверь в номер отеля и поплатилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok