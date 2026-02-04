Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:35, 4 февраля 2026Забота о себе

Мужчины и женщины обсудили самые опасные распространенные бытовые привычки

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Depiction Images / Shutterstock / Fotodom

Мужчины и женщины обсудили бытовые привычки, которые считают самыми опасными и при этом распространенными. Своими наблюдениями они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Один пользователь попросил перестать недооценивать недостаток сна.

Люди с хроническим недосыпом воспринимают его как признак продуктивности, но он незаметно разрушает разум, психическое здоровье, обмен веществ и в долгосрочной перспективе — мозг

Whole_Cherry_1604пользователь Reddit

Другой напомнил, что надо быть аккуратнее с дикими животными, особенно травоядными.

Я живу рядом с природным парком, где полно оленей. Люди ошибочно полагают, что травоядные животные безопасны. Я видел, как несколько человек подошли к оленю, который фыркал, не сводя с них глаз, и ретировался прежде, чем досталось бы и мне. Они подумали, что будет забавно фыркать в ответ... Не было. Хищники нападают на людей, если голодают, но обычно оставляют их в покое. Травоядные же могут уничтожить все в радиусе трех километров, если испугаются, а пугаются они всего

Fermifighterпользователь Reddit
Материалы по теме:
«Это уже болезнь» Как соцсети губят психику миллиардов людей и делают нас глупее
«Это уже болезнь»Как соцсети губят психику миллиардов людей и делают нас глупее
4 ноября 2021
«Мы просто зомби» Миллионы людей во всем мире страдают от одиночества и тревоги из-за соцсетей. Как с этим бороться?
«Мы просто зомби»Миллионы людей во всем мире страдают от одиночества и тревоги из-за соцсетей. Как с этим бороться?
1 ноября 2021

Многие мужчины и женщины сошлись во мнении о необходимости аккуратно вести себя на воде.

Вода опасна. Река, океан, озеро. Люди поскальзываются, устают, вдыхают воду и впадают в панику. Люди ударяются головой о камни или их уносит течением. День, проведенный на воде, может быть веселым, но не забывайте, что вода заберет вас без угрызений совести, независимо от того, хорошо вы проводите время или нет

rhadenosbelisariusпользователь Reddit

Ранее мужчины рассказали о связанных с телом комплексах, которые считают самыми большими. Для одного из пользователей главный источник его неуверенности — это синдром ленивого глаза (амблиопия), при котором развивается косоглазие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили смену тона российской делегации на переговорах

    Зеленский засветился в файлах Эпштейна в контексте торговли людьми

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Украинская делегация прибыла в Абу-Даби и пожала руки

    В Москве задержали обокравшую квартиру россиянки супружескую пару

    США вернулись к закупкам одного российского металла

    Трамп проведет закрытую встречу в последний день действия ДСНВ

    Дания захотела разместить на своей территории украинские военные заводы

    В правительстве сделали заявление о контрактах на поставки нового российского самолета

    Бразильский футболист ЦСКА рассказал о неожиданной реакции людей в России на улыбку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok