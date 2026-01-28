Реклама

10:33, 28 января 2026Забота о себе

Мужчины рассказали о самых больших связанных с телом комплексах

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Мужчины рассказали о связанных с телом комплексах, которые считают самыми большими. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Для одного из пользователей главный источник его неуверенности — это синдром ленивого глаза (амблиопия), при котором развивается косоглазие.

Заставлять людей оглядываться, думая, что ты обращаешься к кому-то, кто стоит у них за спиной, — отвратительно

ProduceNo8883пользователь Reddit

Другой признался, что постоянно испытывает смущение из-за избыточной растительности на теле.

Все мое тело покрыто волосами. Я ненавижу снимать рубашку, даже несмотря на то, что я в лучшей физической форме, чем мои друзья и родственники

Bareteh27пользователь Reddit
Также для многих мужчин причиной беспокойства стал размер гениталий.

Размер моего пениса. В эрегированном состоянии он довольно средний — около 12,5 сантиметра, но в спокойном состоянии он представляет собой 2,5-сантиметровый бугорок, который даже не достает до мошонки. Мысль о любой ситуации, в которой мне придется раздеться на публике, вызывает у меня сильное беспокойство

Anon_sassenach77пользователь Reddit

Ранее женщины вспомнили о деталях беременности, которые считают самыми тяжелыми и при этом замалчиваемыми в обществе. Для одних пользовательниц стало неприятным открытием, как долго на самом деле длится восстановление после беременности и родов.

