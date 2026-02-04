Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:16, 4 февраля 2026Из жизни

На пляже нашли потерпевший крушение 136 лет назад корабль

На пляже в США обнаружили шхуну, потерпевшую крушение в 1890 году
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: @islandbeachstatepark

136-летнюю шхуну «Лоуренс Н. Маккензи» обнаружили на пляже в природном парке Нью-Джерси в США после сильной эрозии берега. Об этом сообщает Smithsonian Magazine.

Остов судна, перевозившего партию апельсинов из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк, показался из песка благодаря зимним штормам и мощным волнам, обнажившим его массивные деревянные шпангоуты.

Корабль потерпел крушение в густом тумане 21 марта 1890 года, вся команда из восьми человек спаслась. Груз цитрусовых оценивался в две тысячи долларов, а сама шхуна стоила девять тысяч долларов (сумма эквивалентная примерно 330 тысячам долларам или 25 миллионам рублей в 2026).

Этот участок побережья с постоянно меняющимися мелями и каналами известен как «кладбище Атлантики». До появления пароходов возле него ежегодно разбивалось около 40 судов.

Материалы по теме:
«Ужасный треск — и жуткая тишина» Как команда русского ледокола дважды едва не погибла во льдах Арктики, но спасла судно
«Ужасный треск — и жуткая тишина»Как команда русского ледокола дважды едва не погибла во льдах Арктики, но спасла судно
28 июля 2022
«Так свершилось возмездие врагу» Как Гитлер попытался захватить Заполярье, но не смог победить Красную армию
«Так свершилось возмездие врагу»Как Гитлер попытался захватить Заполярье, но не смог победить Красную армию
8 августа 2022
«Среди дрейфующих льдов образовался город» Как 85 лет назад советский ледокол на 812 дней попал в ледяной плен Арктики
«Среди дрейфующих льдов образовался город»Как 85 лет назад советский ледокол на 812 дней попал в ледяной плен Арктики
23 октября 2022

Ранее у побережья Александрии в Египте археологи обнаружили под водой уникальное судно, построенное для удовольствий и празднеств в период ранней Римской империи. Роскошный корабль длиной 35 метров с павильоном-навесом и богато украшенной каютой датировали первой половиной I века нашей эры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили смену тона российской делегации на переговорах

    Зеленский засветился в файлах Эпштейна в контексте торговли людьми

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    В России участнику СВО отказали в выплате за ранение

    Лось дождался автобуса в Москву

    Матвиенко встревожили действия российских подростков

    На пляже нашли потерпевший крушение 136 лет назад корабль

    Оценены шансы Серхио Рамоса выиграть дебютный бой в боксе

    Отдыхавшая в Африке российская юмористка не закрыла дверь в номер отеля и поплатилась

    59-летняя Холли Берри снялась в прозрачном платье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok