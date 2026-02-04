На пляже нашли потерпевший крушение 136 лет назад корабль

На пляже в США обнаружили шхуну, потерпевшую крушение в 1890 году

136-летнюю шхуну «Лоуренс Н. Маккензи» обнаружили на пляже в природном парке Нью-Джерси в США после сильной эрозии берега. Об этом сообщает Smithsonian Magazine.

Остов судна, перевозившего партию апельсинов из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк, показался из песка благодаря зимним штормам и мощным волнам, обнажившим его массивные деревянные шпангоуты.

Корабль потерпел крушение в густом тумане 21 марта 1890 года, вся команда из восьми человек спаслась. Груз цитрусовых оценивался в две тысячи долларов, а сама шхуна стоила девять тысяч долларов (сумма эквивалентная примерно 330 тысячам долларам или 25 миллионам рублей в 2026).

Этот участок побережья с постоянно меняющимися мелями и каналами известен как «кладбище Атлантики». До появления пароходов возле него ежегодно разбивалось около 40 судов.

