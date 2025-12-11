Реклама

10:22, 11 декабря 2025Из жизни

Найден древний корабль удовольствий

В Египте нашли затонувший корабль удовольствий
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Diman_Diver / Shutterstock / Fotodom

У побережья Александрии в Египте археологи обнаружили под водой уникальное судно, построенное для удовольствий и празднеств в период ранней Римской империи. Об этом сообщает The Guardian.

Роскошный корабль длиной 35 метров с павильоном-навесом и богато украшенной каютой датировали первой половиной I века нашей эры. Уникальная плоская носовая часть и округлая корма позволяли судну плавать на мелководье, а надписи на греческом языке, обнаруженные на центральном киле, еще предстоит расшифровать.

Судно соответствует описаниям греческого историка Страбона, посетившего Александрию в 29–25 годах до нашей эры. Этот древний корабль, найденный недалеко от затонувшего острова Антиродос, был предназначен для увеселительных прогулок знати и, вероятно, вмещал более двадцати гребцов. По другой версии, он мог использоваться как священная ладья для религиозных церемоний, поскольку его обнаружили рядом с храмом Тапосирис Магна. «Чрезвычайно захватывающе, потому что такой корабль впервые обнаружен в Египте», — отметил руководитель раскопок Франк Годдио.

Исследователи считают, что найденный корабль удовольствий мог затонуть во время землетрясения около 50 года нашей эры. Та же катастрофа разрушила храм Тапосирис Магна и прилегающий к нему морской порт.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили подводный порт возле древнего храма Тапосирис Магна в Египте, который может привести к месту захоронения Клеопатры и ее любовника Марка Антония. Исследовательница Кэтлин Мартинес, которая ищет могилу Клеопатры с 2005 года, рассказала, что порт и храм, посвященный богу смерти Осирису, соединяет подземный туннель длиной около 1,3 километра.

