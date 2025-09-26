Ученые нашли возможное место захоронения Клеопатры и ее любовника

В Египте археологи нашли подводный порт, где могли тайно похоронить Клеопатру

Археологи обнаружили подводный порт возле древнего храма Тапосирис Магна в Египте, который может привести к месту захоронения Клеопатры и ее любовника Марка Антония. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые нашли возможное место захоронения Клеопатры благодаря обнаружению затопленного порта в трех километрах от побережья Александрии на глубине 12 метров. Исследовательница Кэтлин Мартинес, которая ищет могилу Клеопатры с 2005 года, рассказала, что порт и храм Тапосирис Магна, посвященный богу смерти Осирису, соединяет подземный туннель длиной около 1,3 километра.

«На протяжении двух тысяч лет никто не был там — мы первые» — сказала Мартинес в итервью National Geographic. Ученые считают, что возможное место захоронения Клеопатры и Марка Антония может находиться как в подводном комплексе, так и среди руин храма, где ранее обнаружили керамику времен Птолемеев — периода, в который царствовала Клеопатра.

Мартинез полагает, что Клеопатра могла придумать, как сделать, чтобы римляне в посмертии не разделили ее с возлюбленным. Согласно ее версии, пару доставили в Тапосирис Магна, а оттуда по тоннелю переправили в порт, рядом с которым и похоронили.

Египетская царица и ее возлюбленный добровольно расстались с жизнью в 30 году до нашей эры, но точное место погребения остается одной из величайших загадок античности. Новые открытия были сделаны совместно с Робертом Баллардом, первооткрывателем «Титаника», с использованием современных технологий картографирования морского дна.

