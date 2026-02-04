Реклама

03:21, 4 февраля 2026Бывший СССР

На Украине начались массовые протесты

Сенатор Никонорова: На Украине периодически проходят массовые протесты
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Массовые протесты периодически проходят на Украине из-за нерешаемых проблем в экономической и социальных сферах. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Наталью Никонорову, сенатора от Донецкой народной республики (ДНР).

«Высокое напряжение во всех указанных сферах, в том числе и критическое состояние коммунальной сферы, периодически выливаются в массовые протесты», — заявила Никонорова.

Сенатор также отметила, что на сегодняшний день известно о больших проблемах в экономической сфере, о государственном бюджете в целом сложно говорить, он «давно лопнул по швам».

Есть и огромная проблема с противостоянием украинцев и ТЦК (территориальными центрами комплектования — аналог военкомата — прим. «Ленты.ру»). Все это приводит к массовым протестам.

Ранее украинский депутат Артем Дмитрук назвал выступление генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Верховной Раде жестом «умирающей цивилизации», которая пытается выстоять при помощи «плясок на крови» украинцев.

