Дмитрук: Выступление Рютте в Верховной Раде — это жест умирающей цивилизации

Выступление генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Верховной раде Украины показывает настоящий упадок Запада и цивилизации, которая «разлагается не потому, что на нее кто-то напал, а потому что она сама выбрала самоубийство». Об этом заявил украинский депутат Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Дмитрук отметил, что выступление Рютте не является какой-либо поддержкой для Украины и в нем нет никакой дипломатии.

«Это апогей. Это жест умирающей цивилизации. Это публичный ритуал Запада — перед камерами сказать красивые слова, пока украинцы умирают, пока страна разрушается, пока народ превращают в расходный материал», — написал депутат.

Дмитрук также добавил, что выступление Рютте в Верховной Раде — это просто пляски на крови и очередная презентация войны до последнего украинца под видом высоких «ценностей». И именно благодаря Украине Запад пытается спасти себя от окончательного распада.

«Без кровавых манипуляций Украиной — они [западные страны] бессильны перед Россией. И пока они могут, они будут выжимать все из нас. Расплачиваемся за их «диалог» мы своими жизнями», — высказался депутат.

Ранее Рютте во время своего выступления в Раде 3 февраля назвал условие для появления войск НАТО на Украине.