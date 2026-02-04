Реклама

На Украине заявили о кардинальном переосмыслении гарантий безопасности

Гетманчук: Украина кардинально переосмыслила значение гарантий безопасности
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украина кардинально переосмыслила значение гарантий безопасности. Об этом в интервью Politico заявила глава миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук.

«Украина кардинально переосмыслила, что означают гарантии безопасности и на чем они должны основываться», — заявила она.

По словам Гетманчук, Киев сконцентрирован на укреплении украинской армии, а не на военной поддержке западных партнеров, как это было раньше. Она отметила, что развитие собственной оборонной промышленности является приоритетом для Украины.

Содержание гарантий безопасности для Украины обсуждается уже долгое время. 3 февраля стало известно, что Киев согласовал с Европой и США план поддержки будущего мирного соглашения, который представляет собой гарантии безопасности на случай нарушения Россией перемирия.

