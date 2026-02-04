Реклама

Наука и техника
13:39, 4 февраля 2026

Найден неожиданный способ замедлить возрастное снижение когнитивных функций

DP: Активное общение с внуками укрепляет когнитивные функции пожилых людей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nastuffa / Shutterstock / Fotodom

Регулярное участие в жизни внуков может быть связано с более высоким уровнем когнитивных функций у людей старшего возраста. К такому выводу пришли исследователи из Тилбургского университета, проанализировав данные Английского лонгитюдного исследования старения. Работа опубликована в журнале Developmental Psychology (DP).

Ученые изучили данные более 1700 человек старше 50 лет и сравнили тех, кто участвовал в уходе за внуками, с сопоставимой по возрасту, образованию и здоровью группой, не вовлеченной в заботу о младшем поколении. Оказалось, что и у мужчин, и у женщин, помогавших с внуками, показатели эпизодической памяти были выше. При этом более медленное возрастное снижение когнитивных функций наблюдалось только у бабушек.

При дальнейшем анализе выяснилось, что решающим фактором была не частота ухода за внуками. Важнее оказывались тип и разнообразие совместных занятий. Бабушки и дедушки с более высокими когнитивными показателями чаще участвовали в интеллектуально и социально насыщенных активностях — играли с внуками, помогали с учебой, проводили с ними досуг — и в целом занимались большим числом разных видов деятельности.

Авторы подчеркивают, что результаты указывают на связь между межпоколенческим взаимодействием и когнитивным здоровьем, но не позволяют говорить о прямой причинно-следственной зависимости. Тем не менее исследование дополняет данные о том, что социальная и умственная активность в пожилом возрасте может играть важную роль в поддержании памяти и речевых способностей.

Ранее ученые выяснили, что жировые отложения во внутренних органах ускоряют старение мозга.

