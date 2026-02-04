Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:43, 4 февраля 2026Россия

Названа дата выборов депутатов Госдумы

ЦИК России: Ожидаемая дата выборов депутатов Госдумы — 20 сентября
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Центризбирком (ЦИК) России назвал ожидаемую дату выборов депутатов Государственной Думы. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Telegram.

Согласно ее расчетам, выборы состоятся 20 сентября 2026 года. «Днем голосования станет третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который была избрана Государственная Дума предыдущего созыва», — говорится в публикации.

В ЦИК напомнили, что выборы назначает президент России Владимир Путин. Соответствующий указ должен быть опубликован в июне 2026 года. Срок полномочия депутатов Госдумы IX созыва составит пять лет.

В конце декабря 2025 года партия «Единая Россия» начала сбор предложений в Народную программу. В политическом объединении призвали граждан выдвигать идеи, обозначать проблемы и участвовать в диалоге о будущем страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили смену тона российской делегации на переговорах

    Зеленский засветился в файлах Эпштейна в контексте торговли людьми

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Украинская делегация прибыла в Абу-Даби и пожала руки

    В Москве задержали обокравшую квартиру россиянки супружескую пару

    США вернулись к закупкам одного российского металла

    Трамп проведет закрытую встречу в последний день действия ДСНВ

    Дания захотела разместить на своей территории украинские военные заводы

    В правительстве сделали заявление о контрактах на поставки нового российского самолета

    Бразильский футболист ЦСКА рассказал о неожиданной реакции людей в России на улыбку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok