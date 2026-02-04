Названа дата выборов депутатов Госдумы

ЦИК России: Ожидаемая дата выборов депутатов Госдумы — 20 сентября

Центризбирком (ЦИК) России назвал ожидаемую дату выборов депутатов Государственной Думы. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Telegram.

Согласно ее расчетам, выборы состоятся 20 сентября 2026 года. «Днем голосования станет третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который была избрана Государственная Дума предыдущего созыва», — говорится в публикации.

В ЦИК напомнили, что выборы назначает президент России Владимир Путин. Соответствующий указ должен быть опубликован в июне 2026 года. Срок полномочия депутатов Госдумы IX созыва составит пять лет.

В конце декабря 2025 года партия «Единая Россия» начала сбор предложений в Народную программу. В политическом объединении призвали граждан выдвигать идеи, обозначать проблемы и участвовать в диалоге о будущем страны.

