Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:01, 4 февраля 2026Путешествия

Названы направления с самыми дешевыми перелетами бизнес-классом из России

У россиян вырос спрос на перелеты бизнес-классом по международным направлениям
Алина Черненко

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom  

По итогам 2025 года у российских деловых туристов на четыре процента вырос спрос на перелеты бизнес-классом по международным направлениям. Об этом говорится в исследовании компании «Аэроклуб», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что самая высокая доля бизнес-класса наблюдалась на рейсах в ОАЭ (22 процента), Индию (16 процентов) и Китай (13 процентов). По данным источника, именно на Поднебесную приходится наибольший объем премиальных перелетов.

Эксперты компании также назвали направления с самыми дешевыми перелетами бизнес-классом из России. В список попали Белоруссия (55 тысяч рублей), Узбекистан (90 тысяч рублей) и Казахстан (113 тысяч рублей).

Тем временем среди самых дорогих популярных зарубежных направлений для перелетов бизнес-классом оказались ОАЭ (310 тысяч рублей), Швейцария (289 тысяч рублей) и Испания (243 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что самый дорогой авиабилет на новогодние праздники был продан за 243 тысячи рублей в одну сторону на одного человека. Такую сумму заплатил пассажир за перелет в Чили экономклассом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия пойдет на Днепропетровск». Военблогер назвал самые перспективные направления для наступления Российской армии

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Кремль отреагировал на слова Макрона о подготовке разговора с Путиным

    Российская школьница устроила поджог и напала на сверстников с молотком во время алгебры

    Боец СВО запрыгнул на горящую бронированную машину и успел спасти боекомплект до взрыва

    Запасы дальнобойных ракет у ВСУ оценили

    Бывший возлюбленный Кайли Дженнер съязвил на тему ее груди в новой песне

    Российский артиллерист назвал одно из самых смертоносных орудий в зоне СВО

    «Роскосмос» объявил о старте отбора в отряд космонавтов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok