Названы направления с самыми дешевыми перелетами бизнес-классом из России

У россиян вырос спрос на перелеты бизнес-классом по международным направлениям

По итогам 2025 года у российских деловых туристов на четыре процента вырос спрос на перелеты бизнес-классом по международным направлениям. Об этом говорится в исследовании компании «Аэроклуб», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что самая высокая доля бизнес-класса наблюдалась на рейсах в ОАЭ (22 процента), Индию (16 процентов) и Китай (13 процентов). По данным источника, именно на Поднебесную приходится наибольший объем премиальных перелетов.

Эксперты компании также назвали направления с самыми дешевыми перелетами бизнес-классом из России. В список попали Белоруссия (55 тысяч рублей), Узбекистан (90 тысяч рублей) и Казахстан (113 тысяч рублей).

Тем временем среди самых дорогих популярных зарубежных направлений для перелетов бизнес-классом оказались ОАЭ (310 тысяч рублей), Швейцария (289 тысяч рублей) и Испания (243 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что самый дорогой авиабилет на новогодние праздники был продан за 243 тысячи рублей в одну сторону на одного человека. Такую сумму заплатил пассажир за перелет в Чили экономклассом.

