Названы последствия убийства сына Каддафи для Ливии

Сторонники сына Каддафи заявили, что его убийство подрывает шансы на мир в Ливии

Сторонники сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама считают, что его убийство лишает страну шанса на мирное урегулирование внутреннего конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление его политического бюро.

«Убийство политической фигуры такого масштаба является убийством всех возможностей мира и стабильности в Ливии, виновные будут наказаны», — говорится в документе.

Саифа аль-Ислама Каддафи смертельно ранили в городе Эз-Зинтан. Известно, что нападавших было четверо, все они скрылись с места происшествия. Саиф аль-Ислам вступил с нападавшими в перестрелку и был убит в 14:30 по местному времени (15:30 по московскому).

В ноябре стало известно, что власти Ливана решили освободить сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Ганнибала без залога.