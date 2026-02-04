Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:33, 4 февраля 2026Мир

Названы последствия убийства сына Каддафи для Ливии

Сторонники сына Каддафи заявили, что его убийство подрывает шансы на мир в Ливии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Саиф аль-Ислам Каддафи

Саиф аль-Ислам Каддафи. Фото: Ismail Zitouny / Reuters

Сторонники сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама считают, что его убийство лишает страну шанса на мирное урегулирование внутреннего конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление его политического бюро.

«Убийство политической фигуры такого масштаба является убийством всех возможностей мира и стабильности в Ливии, виновные будут наказаны», — говорится в документе.

Саифа аль-Ислама Каддафи смертельно ранили в городе Эз-Зинтан. Известно, что нападавших было четверо, все они скрылись с места происшествия. Саиф аль-Ислам вступил с нападавшими в перестрелку и был убит в 14:30 по местному времени (15:30 по московскому).

В ноябре стало известно, что власти Ливана решили освободить сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Ганнибала без залога.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Избежавший смертной казни сын Каддафи был застрелен в Ливии. До этого он пережил ряд покушений. Кого подозревают в убийстве?

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    На Украине проблему с американскими Patriot описали словами «их просто не существует»

    Ситибанк перестанет проводить платежи в долларах

    Известная украинская актриса пристыдила звезд за показ роскошной жизни во время СВО

    Названы последствия убийства сына Каддафи для Ливии

    Названы главные ошибки россиян при оплате ЖКХ

    Названы способы сохранить автомобиль в хорошем состоянии при любом пробеге

    Российские танки уничтожили опорные пункты ВСУ и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok